Die Eggensteiner Hundebesitzerin Anthea Giuditta nimmt zum zweiten Mal mit ihrem belgischen Schäferhund Moe an der RTL-Sendung „Top Dog Germany“ teil. In der ersten Staffel erreichten die beiden den sechsten Platz. Gelingt ihnen nun der Sieg?

„Moe hatte beim ersten Mal so viel Spaß“, sagt die 32-jährige Inhaberin einer Tanzschule über ihren fünfjährigen Malinois-Rüden. Dieser hat beim Schauen von „Top Dog Germany“ und auch bei „Ninja Warrior Germany“, die das gleiche Startsignal haben, immer mitgebellt. Deshalb hat sich Giuditta einfach erneut gemeinsam mit ihrem Sporthund bei der Show beworben.

Im Gegensatz zum ersten Mal hatten die beiden nun weniger Zeit fürs Training, da es während der Vorbereitung keinen Lockdown gab und Giuditta nun rund 25 Tanzstunden pro Woche hält.

Das Training absolvierten wir vor allem am Morgen, am Abend und am Wochenende außerhalb der Arbeit. Anthea Giuditta, Teilnehmerin bei TV-Show

„Das Training absolvierten wir vor allem am Morgen, am Abend und am Wochenende außerhalb der Arbeit“, sagt die Eggensteinerin, die auch ein paar Mal mit ihrem Hund schwimmen war.

34 Seiten zur Vorbereitung

Zudem habe sie auf den Hundeplätzen in Knielingen und Eggenstein jeweils einen Slalom und einen Parcours der Show nachgebaut. Aber auch die Tanzschule wurde mal kurzerhand zum Trainingsplatz umgebaut. „Es war verrückt, ich habe alles gemacht, was ging“, beschreibt die Hundebesitzerin ihr Programm.

In jeder Vorrunde gibt es in diesem Jahr andere Hindernisse zu bewältigen.

Gedreht wurde die Sendung in Düsseldorf. Giuditta ist stolz auf ihren Hund, der sich von den Kameras viel weniger aus der Ruhe bringen ließ als sie – auch nicht vom eingespielten Applaus. Etwas Kameraerfahrung hat der Hund bereits, schließlich hat er im Kinofilm „Und morgen die ganze Welt“ mitgewirkt.

Viele „Wiederholungstäter“ mit dabei

In der zweiten Staffel habe es überraschend viele „Wiederholungstäter“ gegeben, berichtet die Eggensteinerin.

Was ihren Hund auszeichne, seien seine Schnelligkeit, seine Sprungkraft, sein Ehrgeiz und dass er viel Quatsch mitmacht. Aber auch Wasserhindernisse könne er sehr gut bewältigen. Und für seinen Einsatz bei der TV-Produktion erhielt er eine Physio-Behandlung. „Bei dieser kann er immer super entspannen“, so die Hundeliebhaberin.

Sollte das Duo den Tagessieg in der Vorrunde erreichen, möchte es 1.000 Euro an die Tierschutzorganisation Tasso spenden und 4.000 Euro für ein Auto-Dachzelt verwenden.

Die Sendung am 8. Juli kann die Eggensteinerin nur zeitversetzt zu Hause schauen, da sie zuvor noch einen Tanzkurs gibt.