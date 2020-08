Einsätze mit Martinshorn

Anwohnerin beschwert sich über Feuerwehr - deren Reaktion begeistert Facebook-Nutzer

Muss die Feuerwehr immer so einen Krach machen, mit lauten Getöse, mit Martinshorn und Blaulicht ausrücken? Auch mitten in der Nacht? Auf die Kritik einer Anwohnerin in Eggenstein-Leopoldshafen reagierte die Feuerwehr auf Facebook - und bekam Riesenzuspruch.