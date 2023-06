Apothekenprotest

Apothekerin aus Eggenstein-Leopoldshafen protestiert mit Stiefmütterchen

Zum bundesweiten Apotheken-Protest will die Flora-Apotheke in Eggenstein-Leopoldshafen ein Zeichen setzen – mit Stiefmütterchen. Auch in anderen Gemeinden bleibt die Apotheke zu.