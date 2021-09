Auf den Hauptverkehrsadern in Eggenstein-Leopoldshafen gilt bald Tempo 30

Auf zwei der Hauptverkehrsadern in Eggenstein-Leopoldshafen werden in der kommenden Woche Tempo-30-Zonen eingeführt. „Voraussichtlich Mitte bis Ende kommender Woche sollen die Schilder von der Straßenmeisterei aufgestellt werden“, so der Leiter des kommunalen Ordnungsamts, Philipp Jänicke.

Im Gespräch freuen sich einige Anwohner über die Änderungen. Unter der Ankündigung auf Facebook finden sich auch Stimmen, die über Gängelei am Autofahrer klagen.

Der Verkehr wird auf Anordnung des Landkreises Karlsruhe auf der Hauptstraße in Eggenstein und der Leopoldstraße in Leopoldshafen gedrosselt – jedoch nicht auf der gesamtem Straßenlänge.