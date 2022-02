Autofahrer nach Verkehrsunfall in Eggenstein-Leopoldshafen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Der Fahrer wurde bei einem Überholvorgang eines 21-Jährigen übersehen.

Ein 66-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 19.20 Uhr, an der Auffahrt von der Landestraße 559 auf die Bundesstraße 36, schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wechselte ein 21-Jähriger bei einem Überholvorgang auf den linken Fahrsteifen und übersah wohl den in die gleiche Richtung fahrenden Mann.

Die beiden Autos kollidierten seitlich miteinander, sodass der 66-Jährige nach links in die Schutzplanke gedrückt wurde. Der 66-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Unterstützend war auch die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen mit 58 Einsatzkräften vor Ort. Für die Unfallaufnahme musste die B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzfristig voll gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.