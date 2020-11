Schwerverletzter Autofahrer

B36 zwischen Neureut und Eggenstein am Dienstagmorgen nach Verkehrsunfall gesperrt

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit prallte ein 26-jähre Fahrer am Dienstagmorgen mit seinem Sprinter in die Schutzplanke auf der B36 zwischen Neureut und Eggenstein und wurde dabei schwer verletzt. Wegen des entstandenen Schadens an der Schutzplanke bleiben die linken Fahrstreifen der B 36 vorläufig gesperrt.