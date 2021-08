Laetitia Nees aus Eggenstein-Leopoldshafen hat ihre hoheitlichen Aufgaben niedergelegt. Als erste Bierkönigin von Baden-Württemberg hat Nees in ihrer anderthalbjährigen Amtszeit das Bier aus dem Lande und seine Brauereien repräsentiert.

Das gelb-goldene Gebräu hat nun eine neue Hoheit, die auch aus Baden kommt. Irina Hansmann aus Ettlingen wurde Ende Juli in Stuttgart zur neuen Bierkönigin gewählt und tritt von nun an in die Fußstapfen von Laetitia Nees.

Für Nees ist dies der Zeitpunkt, um ihre Amtszeit Revue passieren zu lassen. „Das war eine verrückte Zeit“, sagt die 26-Jährige. Im Namen des Bieres unterwegs zu sein, bedeutete für sie, an Fassanstichen, Festen und Eröffnungen teilzunehmen. „Besonders fasziniert hat mich, hinter die Kulissen der Brauereien zu schauen und die Menschen hinter dem Bier kennenzulernen“, erzählt die Versicherungsfachangestellte.

Von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie blieb Nees noch weitgehend verschont, da sie bereits im Mai 2019 zur Königin gewählt wurde. „Ich habe in meiner Amtszeit wahnsinnig viele Erfahrungen und Erlebnisse sammeln dürfen, die ich nicht missen möchte“, sagt sie.