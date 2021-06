Sechs bis acht Minuten war ein 22-Jähriger am Mittwoch im Baggersee Mittelgrund in Eggenstein-Leopoldshafen unter Wasser. Er wurde leblos geborgen, verstarb noch am selben Abend. Ein DLRG-Lebensretter berichtet vom Einsatz.

Johannes Büsing war der Erste der Einsatzkräfte, die am Mittwoch zum Unglücksort geeilt waren. Es war viel Betrieb an einem sonnigen Nachmittag am Baggersee in Eggenstein-Leopoldshafen, aber schon von der Straße aus winkten einige den Vorsitzenden der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Nordhardt wild gestikulierend herbei.

Der leblose Körper eines Mannes war kurz zuvor aus dem Baggersee Mittelgrund gezogen worden. Der 22-Jährige war beim Schwimmen mit Freunden untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Am Mittwochabend ist der Mann an den Folgen des Badeunfalls im Städtischen Klinikum Karlsruhe verstorben.

Mann wurde von DLRG-Helfer reanimiert