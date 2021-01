Die Förderung des ÖPNV und Radverkehrs beschäftigt in Eggenstein-Leopoldshafen Fraktion und Ortsverband sowie die gemeindliche Agendagruppe Verkehr schon lange .

„Wie gehen wir mit dem Verkehr um“: Unter diesem Motto leitete David Spelman-Kranich eine Online-Diskussionsrunde von Grüne/Bündnis90 Eggenstein-Leopoldshafen ein.

Debattiert wurde auf Basis eines Vortrags von Rimbert Schürmann. Er leitete die Agenda und befasst sich auch beruflich mit dem Öffentlichen Nahverkehr. Den ÖPNV im Ort bewertete er positiv. Über die Hardtbahn sei ein großer Teil der Wohngebiete mit Haltestellen im Radius von 500 und 1.000 Metern abgedeckt.

Dass in Eggenstein die Bahn in der Peripherie liege, werde sich im Zuge der Erschließung der Neubaugebiete ändern. Allerdings gebe es mit dem Kern- und Gewerbegebiet Eggenstein sowie in Leopoldshafen Richtung Tiefgestade nicht erschlossene Gebiete.