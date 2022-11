Bahntrasse und Bürgerservice sind Themen bei zweiter Kandidatenvorstellung in Eggenstein-Leopoldshafen

Kandidatenvorstellung, Runde zwei: Die Bewerber um das Bürgermeisteramt haben am Montagabend in der Hasebockhalle um die Gunst der Wähler geworben.

Auch die zweite Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten in Eggenstein-Leopoldshafen in der Hasebockhalle ist auf großes Interesse gestoßen. Der Saal war gut besetzt, das Interesse an der Wahl am 27. November groß.

„Ich habe bislang noch keinen Favoriten und möchte mir einen persönlichen Eindruck von den Bewerbern machen. Für mich als Ur-Eggensteiner ist es wichtig zu wissen, wer hier kandidiert“, sagte ein 57-jähriger Besucher.

Karin Schroff, Peter Kohler, Lukas Lang, Dominik Wolf und Jürgen Ehrmann nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Visionen für die Gemeinde in einer zehnminütigen Rede zu präsentieren.

Die einzige weibliche Kandidatin, Karin Schroff aus Ubstadt-Weiher, will ihr Amt „proaktiv, dynamisch und mit badischer Fröhlichkeit“ ausführen. Applaus, als sie betont, im Fall ihrer Wahl natürlich sofort nach Eggenstein-Leopoldshafen zu ziehen.

Reizthemen bestimmen die Fragerunde der Kandidatenvorstellung

IT-Experte Peter Kohler möchte den Service-Gedanken für die Bürger verstärken und betont: „Ich wohne hier nicht nur, hier ist meine Heimat“.

Verwaltungsfachwirt Lukas Lang, mit 28 Jahren der jüngste Bewerber, setzt auf ein „Rathaus der kurzen Dienstwege“ und verspricht „Bürgernähe, Bürgerbeteiligung und Transparenz“.

Dominik Wolf, ebenfalls Verwaltungsfachwirt, bietet „Verlässlichkeit, Sicherheit und Durchsetzungskraft“ an, und Hauptamtsleiter Jürgen Ehrmann will unter anderem die „Informationspolitik des Rathauses“ auf den Prüfstand stellen.

Bei der anschließenden Fragerunde ging es teilweise recht lustig zu. Eine ältere Dame wollte wissen, ob es sich bei den Kandidaten um „Konfessionslose oder Scientologen“ handelt. Aber es ploppten auch wieder Reizthemen wie Tiefengeothermie, die geplante Bahntrasse, Fachpersonal-Mangel und die Service-Qualität im Rathaus auf – Termine und persönliche Gespräche mit Mitarbeitern seien derzeit nur schwer zu bekommen.

