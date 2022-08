Was gilt in der Bundesliga? Sechs Stadien in der Bundesliga sind komplett rauchfrei. Das sind die Arenen der Vereine FC Bayern München, Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim, RB Leipzig, VfL Bochum und 1. FC Köln. Bei allen anderen Clubs ist der Glimmstengel auf den Rängen noch nicht in Ungnade gefallen. So darf in Dortmund, Frankfurt oder auch in Stuttgart noch geraucht werden. Allerdings haben viele Vereine mit der Einrichtung rauchfreier Blocks Kompromisse geschaffen.

Und beim KSC? Der Karlsruher SC hat mit der Partie gegen 1. FC Aue im September 2021 die erste Partie unter Rauchverbot auf den Rängen eingeführt. Wie in Eggenstein gelten aber Ausnahmen im neuen Stadion. Unter den Tribünen ist das Quarzen aber durchaus noch erlaubt. Auf den Tribünen soll mit dem Rauchverbot das gesundheitliche Risiko für Nichtraucher, und konsequenterweise auch für Raucher, sinken.