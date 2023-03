Es wirkte wie ein Fanal, als der Musikverein Lyra das Badnerlied in die Leopoldshafener Rheinhalle schmetterte und die große Gästeschar gleich noch mit Standing Ovations für ihren scheidenden Bürgermeister Bernd Stober eins draufsetzte.

Nach dem Reigen von Würdigungen und Gesangvereinsvorträgen heizte Stober in seiner Abschiedsansprache nach 24 Jahre als Gemeindeoberhaupt von Eggenstein-Leopoldshafen locker und bilderreich noch kräftig die Heiterkeit an.

Ein gutes Gefühl und ein bisschen Wehmut

„Nun ist es endgültig soweit und ich stehe das letzte Mal offiziell als Bürgermeister am Rednerpult. Mein Ruhestand fühlt sich bis jetzt gut an, aber ich bin sicher, dass auch Wehmut kommen wird“, bekundete er. Wenn für einen Bürgermeister sein Amt nicht auch das Leben sei, könne er seinen Job nicht bewältigen, betonte er.

Seinen Rückblick auf sein Wirken mit strategisch kommunalpolitischen Entscheidungen und großen Investitionen verglich Stober mit einer Reise mit ihm am Steuer. „Ich erinnere mich auch gerne an kleine Geschehnisse und Anekdoten“, sagte er und hob zu vergnüglichen Geschichten an.

Da passte ins Bild, dass er mit dem Gemeinderat einmal 16 Stunden lang bei einer Busreise wegen Überschwemmungen am Chiemsee auf der Autobahn ausharren musste und sich die Leidtragenden quasi mit den letzten Brotkrümeln über Wasser hielten.

Laudatio von Amtsnachfolger Lang

„Bernd Stober hat die Gemeinde gesteuert und nachhaltig weiterentwickelt mit der Richtschnur, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern“, hob Amtsnachfolger Lukas Lang hervor.

Unter seiner Führung habe sich ein lebendiges und dynamisches Gemeinwesen entwickelt. „Stilprägend für ihn war das Verbindende, Gemeinsame und die Zusammenarbeit“, strich Bürgermeister Lang heraus.

Landrat Christoph Schnaudigel würdigte, wie hervorragend sich die Gemeinde in den 24 Jahren entwickelt habe. „Aber so ein Erfolg kommt nicht von ungefähr“, merkte er an. Sicher seien die Rahmen- und Standortbedingungen günstig gewesen. „Aber hinter jedem Erfolg stehen Menschen, ein Team, dem einer die Richtung vorgibt“, sagte er.

Landrat Schnaudigel nennt Stober einen „klugen Pragmatiker“

Stober habe seine Sache sehr gut gemacht. „Im Kreistag erleben wir ihn nicht als Prinzipienredner, sondern als klugen Pragmatiker, der in der Sache firm ist, einen gesunden Menschenverstand besitzt und einen klaren Blick fürs Wesentliche“, lobte Schnaudigel.

Michael Möslang hob als Bürgermeister der Nachbargemeinde Linkenheim-Hochstetten und im Namen des Gemeindetags auf Stobers pointierte, ergiebige Wortbeiträge ab, seinen effizienten Pragmatismus, seine Fachlichkeit, seine Qualitäten als Mensch und seinen Blick über die Gemeindegrenzen hinaus.

In 24 Jahren mehrere Großprojekte umgesetzt

Bürgermeisterstellvertreter Willi Nees ließ das kommunalpolitische und gesellschaftliche Geschehen der vergangenen 24 Jahre auch mit umgesetzten zentralen Großprojekten Revue passieren.

Die Leistungsbilanz von Bernd Stober kann sich mehr als sehen lassen. Willi Nees, Bürgermeisterstellvertreter in Eggenstein-Leopoldshafen

„Die Leistungsbilanz von Bernd Stober kann sich mehr als sehen lassen“, resümierte er und verdeutlichte das großen Engagement und den hohen Einsatz des Gemeindeoberhaupts für die Bürger.

Sich in den Vordergrund zu stellen, sei nie seine Sache gewesen, so Nees weiter. Stober habe stets Lösungen im Sinn der Bürgerinteressen gesucht und sei seien Aufgaben pragmatisch, zielgerichtet, unaufgeregt und kompetent angegangen.

Eine Stele für den Garten

Ortskartellvorsitzender Mario Schönleber kristallisierte das besondere Anliegen Stobers heraus, die Vereine und das Ehrenamt zu unterstützen und zu fördern, Klaus Stadler rundete die Grußworte im Stil eines Entertainers ab.

Im Namen des Personalrats und der Mitarbeiter übergab er Stober als markante Gartenausschmückung eine nahezu bis zur Decke ragende und in Pflanzen gebettete Stele mit der Inschrift „Bernd Stober Platz“.