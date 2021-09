Betrunkene Frau in Eggenstein-Leopoldshafen beißt Polizistin ins Bein

In Eggenstein-Leopoldshafen hat eine betrunkene Frau am Dienstagabend eine Polizistin ins Bein gebissen. Die 42-Jährige war zuvor auf der Straße umher gelaufen.

Eine alkoholisierte Frau hat am Dienstagabend in Eggenstein-Leopoldshafen eine Polizeibeamtin durch einen Biss in den Oberschenkel verletzt. Laut Angaben der Polizei fiel die 42-Jährige einer Autofahrerin auf, da sie in der Bahnhofstraße auf der Fahrbahn unterwegs war.

Die 19-Jährige sprach die Betrunkene an und wollte ihr helfen. Daraufhin wurde sie mit Fäusten angegriffen, ein zu Hilfe eilender Mann erlitt ebenso leichte Verletzungen.

Nachdem die verständigten Polizeibeamten eintrafen konnte die alkoholisierte Frau angehalten und kontrolliert werden. Hierbei griff die 42-Jährige auch die Polizisten an und biss eine der Beamtinnen ins Bein.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Aufgrund ihres Widerstands nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam.