Ehrenamt im Sport

Birgit Kohnle vermittelt Kindern in Eggenstein seit über 30 Jahren Spaß am Herumturnen

Kindern Spaß an der Bewegung zu vermitteln und ihnen Gemeinschaftserlebnisse zu ermöglichen, ist für Birgit Kohnle von der TG Eggenstein seit 35 Jahren eine freudvolle Aufgabe. Was treibt sie an?