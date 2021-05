Ein Sprung aus dem Fenster seines Bauwagens rettete einem 56 Jahre alten Mann am späten Mittwochabend wohl das Leben, wie die Polizei berichtet.

Gegen 23.20 Uhr hielt er sich in dem Wagen am Sportplatzweg in Eggenstein-Leopoldshafen auf, als sich ein Brand im Inneren entwickelte. Durch den Rauch alarmiert, versuchte der Mann zu flüchten, was wegen der sich rasch ausbreitenden Flammen nur durch ein Fenster möglich war.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand der Bauwagen bereits im Vollbrand. Wegen eingeatmeter Rauchgase kam der Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.