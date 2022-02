100.000 Euro Schaden bei Brand eines Reihenhauses in Eggenstein-Leopoldshafen

Am Dienstag kam es gegen 20.30 Uhr zu einem Brand eines Reihenmittelhauses in der Stuttgarter Straße in Eggenstein-Leopoldshafen.

Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Eggenstein, stand bereits das Wohnzimmer im Erdgeschoss in Brand. Die Bewohner der Nachbarhäuser verließen eigenständig ihr Wohnanwesen und brachten sich vorsorglich in Sicherheit, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die Bewohner des Brandhauses waren zu Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause und kamen nach telefonischer Verständigung zum Haus. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile oder Nachbarhäuser verhindern.

Der vorsorglich vor Ort befindliche Rettungswagen und Notarzt sowie die Notfallhilfe kamen nicht zum Einsatz. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen und vier Beamten im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es wird bislang von einem technischen Defekt ausgegangen. Der geschätzte Sachschaden beläuft auf 100.000 Euro.