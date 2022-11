Bürgermeisterkandidat Dominik Wolf will das Ehrenamt stärken

Zum einen möchte ich das Ehrenamt weiter stärken. Die Bürger in Eggenstein-Leopoldshafen sind mündige Bürger, die sich aktiv einbringen. Und ein Gemeindeleben ohne Vereine kann ich mir nicht vorstellen. Es gilt, das Vereinsleben zu fördern – nicht nur finanziell, sondern zum Beispiel auch mit der Bereitstellung von Räumen und Hallen. Zum anderen muss das generationsübergreifende Miteinander gestärkt werden. Das umfasst Angebote für junge Familien, wie Kindergärten und Betreuungsplätze, aber auch für die älteren Bürgerinnen und Bürger. Hier denke ich an Betreuung, aber auch an Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, die passen müssen. Und natürlich liegt mir als Vater zweier Töchter der Umwelt- und Klimaschutz am Herzen. Wir können in Eggenstein-Leopoldshafen zwar nicht die globalen Klimaprobleme lösen, aber was wir hier vor Ort machen können, sollten wir tun.