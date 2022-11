Jürgen Ehrmann will sich in Eggenstein-Leopoldshafen neuen Aufgaben stellen

Als heimatverbundener und heimattreuer Mensch gefällt mir das „Wohlfühlen in Vielfalt“. Wir haben sehr viel in Eggenstein-Leopoldshafen: Aue, Hardtwald, Stadtnähe, ein lebendiges Vereinsleben. Bis auf die Zeit meines Studiums und fünf Jahren in Karlsruhe war ich immer mit der Gemeinde verbunden. Ich war im Musikverein, im Sportverein, meine ganze Familie ist hier.

Eggenstein-Leopoldshafen ist für mich Heimat und Familie. Es gibt wenig, was einem hier nicht gefallen kann. Vielleicht das Ortsteildenken, dass es immer noch etwas gibt. Das blitzt auch in meinem beruflichen Alltag hin und wieder auf.