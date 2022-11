Wahlkampf am Supermarkt

Bürgermeisterkandidat Lukas Lang stellt sich in Eggenstein-Leopoldshafen den Bürgern

Die Bürger in Eggenstein-Leopoldshafen wählen am 27. November einen neuen Rathauschef. Kandidat Lukas Lang sucht an seinem Wahlkampfstand das Gespräch mit ihnen. Welche Themen bewegen sie?