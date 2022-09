Lukas Lang ist Pressesprecher der Großen Kreisstadt Stutensee. Jetzt will er Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Eggenstein-Leopoldshafen werden.

Der Verwaltungsfachwirt Lukas Lang kandidiert als unabhängiger Bewerber für das Bürgermeisteramt in Eggenstein-Leopoldshafen. Das gab der 28-Jährige in einer Mitteilung bekannt.

Lang ist Referent und Pressesprecher im Büro der Oberbürgermeisterin von Stutensee sowie Verbandskämmerer des Zweckverbands Musikschule Hardt.

Aufgewachsen ist er in Leopoldshafen, gegenwärtig lebt er mit seiner Ehefrau Rebecca in Karlsruhe-Neureut. Unterstützt werde seine Kandidatur durch die Ortsverbände der Freien Wähler und der CDU Eggenstein-Leopoldshafen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bürgermeister zu sein heißt, den Menschen zuzuhören. Lukas Lang, Bürgermeisterkandidat in Eggenstein-Leopoldshafen

Nach über zehn Jahren in der Kommunalverwaltung wolle er jetzt aktiv die kommunale Zukunftsgestaltung anpacken, sagt Lang. „Ich kenne die Herausforderungen, Potenziale und Anforderungen, die das Amt mit sich bringen, bestens und brenne auch ganz persönlich für den Beruf Ihres Bürgermeisters“, so der Kandidat.

„Bürgermeister zu sein heißt, den Menschen zuzuhören, sie zusammenzubringen, Lösungen zu entwickeln und das beste Ergebnis für Eggenstein-Leopoldshafen tatkräftig umzusetzen.“

Er trete als unabhängiger Bewerber an und wolle mit allen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. „Das Miteinander in Eggenstein-Leopoldshafen weiter zu fördern, die hohe Lebensqualität beispielsweise in den Schulen, der Nahversorgung, der Infrastruktur und den Vereinen weiter auszubauen und die Zukunft nachhaltiger und familienfreundlicher zu gestalten, sind jetzt schon wesentliche Ziele in meinem Wahlprogramm“, betont Lang.

Die Bürgermeisterwahl in Eggenstein-Leopoldshafen findet am 27. November 2022 statt. Bislang haben Peter Kohler, FDP-Gemeinderat Dominik Wolf und Polizeihauptkommissarin Karin Schroff ihre Kandidatur bekannt gegeben.