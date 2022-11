Bürgermeisterwahl Eggenstein-Leopoldshafen: Kandidaten stehen fest

Der Wahlausschuss hat über die Zulassung der Bewerber für das Bürgermeisteramt in Eggenstein-Leopoldshafen entschieden. Auch die Reihenfolge der Namen auf dem Stimmzettel steht nun fest.

Wahl am 27. November

Bei der Bürgermeisterwahl in Eggenstein-Leopoldshafen werden nur sechs von sieben Bewerbern antreten. Das entschied am Mittwochabend der Wahlausschuss.

Neben den Verwaltungsfachwirten Lukas Lang (28) und Dominik Wolf (42), Polizeihauptkommissarin Karin Schroff (40), IT-Fachmann Peter Kohler (45) und dem Ingenieur Samuel Speitelsbach (35) tritt Jürgen Ehrmann (59), Hauptamtsleiter in Eggenstein-Leopoldshafen, an.

Die Bewerbung von Dauerkandidatin Friedhild Miller wurde wegen formaler Mängel abgelehnt, so Ordnungsamtsleiter Philipp Jänicke.

Amtsinhaber Bernd Stober geht am 21. Februar in Ruhestand

Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel ist wie folgt: Karin Schroff, Peter Kohler, Lukas Lang, Dominik Wolf, Samuel Speitelsbach und Jürgen Ehrmann. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem Eingang der Bewerbungen, teilte die Gemeinde mit.

Der erste Wahlgang findet am Sonntag, 27. November, statt. Erreicht an diesem Tag keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit, kommt es beim zweiten Wahlgang am Sonntag, 18. Dezember, zur Entscheidung.

Amtsinhaber Bernd Stober (Freie Wähler) tritt nach 24 Jahren im Rathaus nicht mehr an und geht am 21. Februar in Ruhestand.