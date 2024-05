Wetterkapriolen mit reichlich Regen, hohen Temperaturen und Kälte durchzogen das Frühjahr. Beim Spargelanbau verzögerte die Nässe die Vorbereitungen. Dass es aber mit diesem Gemüse zu Ostern nicht geklappt hat, lag am sehr frühen Zeitpunkt des Fests am 31. März.

„Wir hätten gern etwas mehr Vorlauf gehabt, konnten aber wegen des Wassers nicht aufs Feld. Bei dann etwas stressigen Vorbereitungen war es aber ein normaler und recht guter Start beim Spargel“, beschreibt Thomas Meier vom Stafforter Meierhof die damalige Entwicklung.

Anfang Mai haben sich die Erntemengen und Preise beim Spargel stabilisiert

„Zu Ostern gab es noch keine nennenswerten Mengen, aber um die zweite Aprilwoche ging es richtig los.“ Bei der anschließenden Kälte seien die Mengen allerdings eingebrochen. Mittlerweile aber laufe alles gut und habe sich stabilisiert.

Die Preise seien ebenfalls stabil. Die weitere Entwicklung bis zum Saisonende Mitte Juni hänge vom Wetter ab, so Meier.

Die Erdbeeren sind noch nicht ganz so weit. „Wir bauen sie klassisch im Freiland an, ohne Tunnel oder Dammkulturen“, sagt Meier. „Mit Erdbeeren aus eigenem Anbau wird es wohl um den 12. Mai richtig losgehen. Anfangs wird es noch keine Erdbeeren zum Selberpflücken geben. Dafür werden die Mengen nicht ausreichen. Das wird dann nach und nach kommen.“

Auch bei den Erdbeeren hat der Regen im Frühjahr die Arbeitsabläufe zusammengeschoben. Speziell mit Pflegearbeiten hätte Meier gern früher begonnen.

„Angesichts der Witterung aber war das schwierig oder gar nicht möglich. Sonderliche Schäden haben die Erdbeeren nicht erlitten. Ich hoffe jetzt auf stabiles Wetter.“ Die Vermarktung läuft bei ihm komplett über seinen Hofladen.

Vermarktung läuft bei vielen Landwirten mittlerweile über den eigenen Hofladen

Bei Markus Leicht vom Eggensteiner Erdbeer- und Spargelhof schreitet die Spargelernte seit Mitte April voran. „Das Wochenende in der ersten Aprilwoche mit bis zu 30 Grad Celsius brachte alles in Schwung“, sagt er.

„Es gab einen Schub bei den Temperaturen und der Erntemenge. Dann kamen die Nachtfröste. Die Bodentemperaturen und täglichen Erntemengen sanken. Ende des Monats war der Spargel knapp.“

Leicht vermarktet seinen Spargel über seine Hofläden, liefert aber auch an Märkte. Wenn der Boden auskühle und sich ohne Sonne über die Folie nicht so schnell erwärme, würden die Mengen nicht ausreichen, um Supermärkte entsprechend zu bestücken, erklärt er.

Grundsätzlich schätzt Leicht die Erntemengen auf vergleichbarem Niveau wie im Vorjahr ein: „Wir fingen Ende März an und hatten gleich nach Ostern Spargel. Die erste Aprilhälfte war mild. Dass die Temperaturen dann kippten, ist an sich nichts Außergewöhnliches.“

Start für Erdbeeren aus begehbaren Hochtunneln war bei ihm in der zweiten Aprilwoche. „Der geschützte Anbau ist wetterunabhängiger und entwickelt sich auch bei Frost weiter“, erklärt er. „Im Freiland aber bleibt er bei nächtlichen Temperaturen um null Grad stehen.“ Auch er rechnet mit einem Ernteanlauf im Freiland um den 12. Mai. Gleiches gilt für die Himbeeren. Die Saisondauer veranschlagt Leicht bis 20. Juni.

Der Linkenheimer Bio-Landwirt Paul-Gerhardt Ritz baut seinen Spargel ohne Folie an und vermarktet ihn über seinen Hofladen. „Wir hatten einen guten Start nach Ostern in der ersten bis zweiten Aprilwoche“, erzählt er. „Aber dann entwickelte es sich sehr wechselhaft.“

Dem im Boden befindlichen weißen Spargel schaden Hagel und Unwetter nicht

Nach Ostern sei der Spargel an dem warmen Wochenende regelrecht explodiert. „Danach tat sich fast nichts mehr. Es war ein Auf und Ab. Der Hagelschauer im späteren April schlug voll in den Grünspargel ein. Er wuchs nicht mehr, fiel komplett aus, kommt jetzt aber wieder.“

Den im Boden befindlichen weißen Spargel beeinträchtige Hagel nicht, sagt der Landwirt. Ausgewirkt hätten sich auch die Nachtfröste. Ende April aber habe sich die Lage gebessert, die Mengen hätten wieder zugenommen. Bei einem Ernteabschluss spätestens am 10. Juni rechnet er im Ganzen mit einem durchschnittlichen Ertrag.

Auswirkungen habe jedoch der heiße Sommer des Vorjahrs, was sich an dünneren Stangen zeige. Der Regen habe keinen sonderlichen Einfluss gehabt, so Ritz, auch weil das Wasser ohne Folie besser im Boden versickern könne.