Eggenstein-Leopoldshafen: Ganztagsplätze sollen weiter ausgebaut werden

Nach einer Präsentation der Bedarfsplanung durch die Sach- und Fachgebietsleiterinnen Soziales, Carina Kastner und Lena Petri wurde deutlich: In Eggenstein-Leopoldshafen sind mehr Plätze in der Kinderbetreuung nötig.

Die Plätze in der Kinderbetreuung in Eggenstein-Leopoldshafen sollen weiter bedarfsgerecht ausgebaut werden. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat jetzt nach der Präsentation der Bedarfsplanung durch Carina Kastner und Lena Petri.

„Im Bereich der Kinder unter drei Jahren (U3) sind wir bei einer Auslastung von 100 Prozent angekommen“, stellte Carina Kastner heraus. Die bereits zurückliegend angekündigte hohe Auslastung bei Krippenplätzen mit verlängerten Öffnungszeichen (VÖK) setze sich weiter fort.

Eine Erleichterung werde der Start von zwei VÖK-Gruppen in der evangelischen Kita „Rheinpiraten“ in Leopoldshafen bringen. Dieser habe sich zwar verzögert, soll aber im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen.

Unter drei Jahren sind wir bei einer Auslastung von 100 Prozent. Carina Kastner, Gemeindeverwaltung Eggenstein-Leopoldshafen

Auch die U3-Ganztagstagsbetreuung werde im Sommer und Frühjahr 2024 stark an ihre Grenzen kommen, fügte Kastner an. Um den Bedarf zu decken, seien zusätzlich zu Leopoldshafen noch zwei weitere VÖK-Gruppen sowie gegebenenfalls eine Ganztagsgruppe notwendig. Im Bereich der Kinder über drei Jahren (Ü3) sehe es unterm Strich sehr gut aus.

Schuleintritte bringen nur bedingt Entlastung

Mit Schuleintritten werde es zwar eine Entlastung geben, aber in der Ganztagsbetreuung werde es dennoch knapp bleiben, prognostizierte sie. Deshalb müsse die Entwicklung weiter beobachtet werden. Demnach besteht derzeit nur im „Regenbogenexpress“ eine kurzfristige Ausbaumöglichkeit. Die VÖK-Gruppen sind relativ moderat ausgelastet, was zurückliegend Spielräume bei der Platzvergabe einräumte.

Im Zuge der Digitalisierung und Ressourcenschonung, für eine schnellere Information von Eltern sowie für mehr Übersichtlichkeit bei Rückmeldungen soll die Kita-App „Stay Informed“ zunächst für drei Einrichtungen mit einer möglichen Erweiterung etabliert werden. Eingeführt werden soll außerdem eine zentrale Vormerkung. Auch einheitliche Vergabekriterien sollen festgesetzt werden. Die bisher laufende Vergabe von Plätzen soll im Blick auf Januar 2024 künftig komplett mit drei Stichtagen erfolgen.

Auszubildende können bei Personalmangel entlasten

Thema bei der Sitzung war auch der anhaltende Fachkräftemangel. Lena Petri wies darauf hin, dass die Ausbildungsoffensive erweitert werden soll. Kräfte in der praxisorientierten Erzieherausbildung (Pia) könnten in dieser Lage Entlastung bringen.

Das Gremium stimmte dem Antrag der evangelischen Kirchengemeinde zu, ab dem Kindergartenjahr 2023/24 in der Kita „Rheinpiraten“ zwei zusätzliche Pia-Ausbildungsplätze einzurichten. Ein Hintergrund war die geplante Gruppenerweiterung. Aktuell sind in der Kita drei Pia-Auszubildende beschäftigt.

Bei der Schulkindbetreuung zeichnete Petri zum Verlauf der Platzvergabe ein positives Bild. Fünf Kinder, denen für 2023/24 kein Hortplatz an der Lindenschule angeboten werden konnte, kamen in der Gemeinschaftsschule und in Leopoldshafen unter. Auf diese Weise könne auch absehbar der Mehrbedarf an der Lindenschule gedeckt werden.

Bauliche Veränderungen an der Grundschule Leopoldshafen möglich

Nach der Platzerweiterung im Hort Leopoldshafen ist die Auslastung dort noch entspannt. Aktuell gibt es für Grundschüler keine Wartelisten für eine Betreuung. Der Bedarf kann gedeckt werden, ohne dass derzeit mit einem massiven Anstieg des Bedarfs gerechnet wird.

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen und des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung sowie des Sanierungsbedarfs am Hortgebäude werden bauliche Veränderungen an der Grundschule Leopoldshafen ins Auge gefasst.

Ein weiterer Punkt war die geplante achtgruppige Kita im Neubeugebiet N5, für das aktuell das Umlageverfahren läuft. Der Gemeinderat stimmte zu, für die Übernahme der Trägerschaft ein Interessenbekundungsverfahren von Mai bis September zu veranlassen.