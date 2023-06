Eggenstein-Leopoldshafen: Rollerfahrer fährt Spaziergänger an und flüchtet

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Eggenstein-Leopoldshafen mit seinem Roller einen Fußgänger angefahren und flüchtete anschließend. Der Spaziergänger zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Ein Rollerfahrer ist am Dienstagabend in Eggenstein-Leopoldshafen in einen Spaziergänger gefahren und verletzte diesen leicht. Wie die Polizei mitteilte, floh der Unfallverursacher anschließend unerkannt.

Der 64-jährige Fußgänger ging gegen 19.45 Uhr am Waldrand auf dem parallel zum Erfurter Ring verlaufenden Fuß-und Radweg mit seinem Hund spazieren, als er auf zwei Rollerfahrer aufmerksam wurde, die den Weg verbotswidrig in Richtung Süden befuhren. Nachdem einer der Kleinkraftrad-Fahrer den Fußgänger mit hoher Geschwindigkeit passiert hatte, stellte sich der 64-Jährige mittig auf den Weg, um den nachfolgenden Zweiradfahrer auf sein Verhalten anzusprechen. Dieser bremste zwar zunächst ab, fuhr dann jedoch weiter auf den Spaziergänger zu und kollidierte schließlich mit dem 64-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß kam der Fußgänger zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Rollerfahrer geriet durch die Kollision ins Schleudern und stürzte ebenfalls zu Boden. Anschließend stand der Unbekannte wieder auf und setzte seine Fahrt in Richtung Süden fort.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich laut Angaben des Geschädigten um einen gelben Motorroller handeln.





Zeugen gesucht: (07 21) 94 48 40