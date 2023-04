Eggenstein-Leopoldshafen startet Umfrage zum Ausbau der E-Ladesäulen

In Eggenstein-Leopoldshafen soll das bislang dürftige Angebot an E-Ladestationen ausgebaut werden. Nun läuft eine Umfrage, um den Bedarf zu ermitteln.

Politisch ist das Aus für Fahrzeuge mit Verbrennermotoren im Jahr 2035 jetzt europaweit unter Dach und Fach. Eine große Herausforderung besteht darin, für die zunehmende Zahl von Elektroautos die nötige Infrastruktur zu schaffen. Kommunen im nördlichen Landkreis sind dabei, Netze von Ladestationen auszubauen oder zu planen.

Linkenheim-Hochstetten ist dabei schon weiter fortgeschritten. Auch Dettenheim hat das Thema zeitig auf die Agenda gesetzt. Die Nachbargemeinde Eggenstein-Leopoldshafen will sich jetzt auf den Weg machen. Eine Umfrage soll das Interesse an E-Mobilität und öffentlichen Ladestationen ermitteln. Auch nach Standortwünschen wird gefragt.

„Derzeit gibt es kommunal keine öffentlichen Ladepunkte im Gemeindegebiet“, informiert Marius Lackus vom Bau- und Liegenschaftsamt der Gemeinde. „Momentan sind Ladestationen lediglich bei einem Autohaus und beim KIT-Campus Nord vorhanden.“

Aus diesem Grund habe sich die Gemeindeverwaltung entschlossen, in diesem Bereich tätig zu werden. Sie habe die Firma RBS wave beauftragt, ein Ladeinfrastrukturkonzept für das Gemeindegebiet zu erstellen.

Analyse soll Bedarf an Ladesäulen in Eggenstein-Leopoldshafen ermitteln

„Ziel ist die Ausarbeitung einer Potenzialanalyse für den zukünftigen Bedarf an öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge“, so Lackus. Die Analyse beinhalte sowohl das Bestandsgebiet als auch geplante Gebiete wie das Neubaugebiet N5.

Die Firma ermittle über ein Markthochlaufszenario die Anzahl von Elektrofahrzeugen und den zukünftigen kommunalen, gewerblichen und privaten Ladebedarf. Außerdem sollen durch eine Analyse des Gemeindegebiets mögliche Standorte für E-Ladesäulen vorgeschlagen werden.

„Die Bürger werden aktuell in Form einer Online-Umfrage beteiligt. Hierbei wird unter anderem das Interesse an Elektromobilität erfragt, welche öffentlichen Standorte bevorzugt werden und wie derzeit die privaten Lademöglichkeiten sind“, erklärt Lackus.

Dies ermögliche, die Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität in Eggenstein-Leopoldshafen noch besser nach den Bedürfnissen der Bürger auszurichten. Nach Abschluss der Analyse werde das Ladeinfrastrukturkonzept im Gemeinderat vorgestellt und über das weitere Vorgehen beraten.

Derzeit nur eine Ladestation in Eggenstein-Leopoldshafen

Bei dem von Lackus genannten Autohaus handelt es sich um Graf Hardenberg in der Hauptstraße. Die Ladesäule auf dem Parkplatz können Bürger über eine dort erhältliche Karte nutzen. Es ist momentan die einzige direkt im Ort verfügbare Ladestation. „Generell steht und fällt die E-Mobilität mit der Infrastruktur“, betont Verkaufsleiter Manuel Klaus. „Bei Volkswagen läuft 2033 der letzte Verbrenner vom Band. Insofern ist wichtig, dass Kommunen in einer entsprechenden Verkehrsplanung Lademöglichkeiten anbieten.“

Wer in seinem Eigentum wohne und über die Möglichkeiten verfüge, könne daheim im optimalen Fall über Photovoltaik auch günstiger laden, so Klaus. Aber es gebe auch Menschen in Mehrfamilien- oder Hochhäusern. Um ausreichende Ladekapazitäten zur Verfügung zu stellen, seien öffentliche Stationen sehr wichtig.

„Wir haben an unseren Standorten immer Ladesäulen“, betont Klaus. „So besteht auch in Eggenstein die Möglichkeit, an der Station sein Fahrzeug recht schnell zu laden.“ Man beabsichtige dort wie auch an anderen Standorten, dieses Angebot sukzessive zu erweitern.