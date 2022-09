Gemeinderat Dominik Wolf (FDP) hat seine Kandidatur auf den Posten des Bürgermeisters in Eggenstein-Leopoldshafen bekannt gegeben. Der Verwaltungsfachwirt möchte den Posten als unabhängiger Kandidat von Bernd Stober (FW) übernehmen, der zur Bürgermeisterwahl am 27. November nicht mehr antreten wird.

Wolf ist am 31. Dezember 1979 in Karlsruhe geboren und in Eggenstein-Leopoldshafen aufgewachsen. Auch Schul- und Lehrzeit verbrachte Wolf in seiner Heimatgemeinde. Seit 16 Jahren ist er verheiratet. Mit seiner Frau Anne und den zwei Kindern lebt er in Eggenstein-Leopoldshafen.

Wolf ist seit 2015 Abteilungsleiter Katastrophenschutz im Karlsruher Landratsamt und dort auch als stellvertretender Amtsleiter tätig. Als stellvertretender Kreisbrandmeister unterstützt er seit 2019 ehrenamtlich die Feuerwehren im Landkreis. Darüber hinaus ist Wolf seit 2017 Kommandant und Leiter der Gemeindefeuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen.

Kandidat setzt auf Engagement von Bürgern aus Eggenstein-Leopoldshafen

Seine Kandidatur stellt er unter das Motto „Gemeinsam – Aktiv – Zukunft – Gestalten“. Nur ein aktives bürgerschaftliches Engagement könne eine Gemeinde lebendig gestalten und weiterentwickeln.

Zukunftsfest und bürgernah soll Eggenstein-Leopoldshafen gestaltet werden, so der Kandidat. Kernthemen wie Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung und eine gute Infrastruktur stehen auf der Agenda von Wolf.

In der Zeit bis zu den Bürgermeisterwahlen am 27. November werde Wolf durch Ortsbegehungen und Bürgerdialoge seine Themen und sich selbst den Menschen vor Ort näherbringen, heißt es.

Wolf stellt sich zur Wahl als Nachfolger von Bernd Stober auf. Dieser ist einer der dienstältesten Bürgermeister in der Region. Seit 24 Jahren lenkt er die Geschicke der Kommune am Rhein. Nach drei Amtszeiten gibt der aus der Privatwirtschaft kommenden Schultes das Amt ab.