Eggenstein-Leopoldshafen: Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Unbekannte Täter sind in Eggenstein in ein Haus eingebrochen und haben mehrere Räume durchwühlt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben offenbar eine mehrtägige Urlaubsabwesenheit ausgenutzt.

Nach bisherigen Angaben brachen die Unbekannten in ein Einfamilienhaus im Querfurter Weg in Eggenstein ein. Der Einbruch wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr durch eine Bekannte der Familie entdeckt.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume im Obergeschoss. Sie verschwanden wahrscheinlich über eine Terrassentür.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.