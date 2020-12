Bei Hartmut Glutsch liegen die Nerven blank. Der Rentner lebt mit seiner Frau just an dem Streifen in der Eggensteiner Hauptstraße, der wegen der seit mehreren Jahren wiederholt erfolgten Schändereien an drei jungen Bäumen traurige Berühmtheit erlangte.

Der 72-Jährige sieht sich als Opfer böswilliger und völlig haltloser Verleumdungen. Mit den Schandtaten habe er in keiner Weise etwas zu tun, betont Glutsch. Dennoch sehe er sich fortwährend zermürbenden Rufschädigungen ausgesetzt. Offenbar hätten es womöglich der oder die Baumschänder selbst darauf abgesehen, ihn quasi indirekt an den Pranger zu stellen und zu terrorisieren. Schwarz auf Weiß präsentiert Glutsch dieser Redaktion dafür Beweise im Wunsch, sich öffentlich gegen die üblen Nachreden zu wehren.