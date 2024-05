Eggensteiner Landwirt darf jetzt erneut Mais anbauen

Unter dem Eindruck massiver Bauernproteste hat das EU-Parlament einigen Lockerungen bei Umweltauflagen für Landwirte ab 2025 und teils rückwirkend auch ab 2024 zugestimmt. Betroffen sind unter anderem Stilllegungs- oder Fruchtwechselverpflichtungen. Während den Bauernverbänden die Beschlüsse nicht weit genug gehen, üben Grüne und Umweltschützer Kritik. Der Bundestag muss das Paket allerdings noch absegnen.

Genau diesen Punkt streicht Markus Leicht vom Spargel- und Erdbeerhof Eggenstein heraus: „Bis Sommer muss der Entscheid wegen der Planungssicherheit hieb- und stichfest sein.“ Sei diese gewährleistet, könnte er auf bislang stillgelegten, ertragsschwachen Flächen im Oktober Winterraps, Wintergerste oder Winterroggen säen und einen gewissen Ertrag erzielen.

Die Regelung betrifft die laufende Förderperiode bis Ende 2027. Stand März war noch, dass die Verpflichtung nur 2024 ausgesetzt wird. „Weil das zu spät kam, hatte es für mich keine Auswirkungen“, sagt Leicht. „Flächen für Sommerkulturen umzubrechen, wäre im Blick auf einen zu erwartenden Trockensommer unrentabel gewesen.“

Winterbegrünungspflicht gehört ohnehin dazu

Eine weitere Lockerung bezieht sich auf den Fruchtwechsel, der wegen Trockenheit oder Nässe auf freiwilliger Basis unterbleiben kann. „Das betrifft mich nicht, da ich die Regelung sowieso einhalte“, so Leicht. „Das gehört im Betrieb dazu. Das gilt auch für die Winterbegrünungspflicht, weil wir die Nährstoffe im Umlauf halten wollen.“

„Unterm Strich bringen die Erleichterungen nicht viel“, resümiert Leichts örtlicher Kollege Frank Backenstoß. In einem Fall kommen sie ihm jedoch zugute: „Die Fruchtwechselregelung besagt, dass ich zweimal hintereinander die gleiche Frucht anbauen kann, dann aber wechseln muss.“ Sein Problem aber sei gewesen, dass er den Mais auf einem Feld von rund einem Hektar Fläche nicht dreschen konnte, weil es wegen des vielen Regens seit November unter Wasser gestanden habe. Das sei zwar jetzt möglich, aber zu spät, um dort noch Getreide zu säen. So bleibe ihm nicht anderes übrig, als zum dritten Mal Mais zu säen, was den bisherigen Fruchtwechselvorgaben widerspräche und an sich sanktioniert würde. Eine Sanktionierung entfalle nun, weil er nach der neuen Regelung den Fruchtwechsel einmalig aufheben könne.

„Was den Beschluss angeht, dass Brachflächen auf freiwilliger Basis umgebrochen werden können, bin ich in einer glücklichen Lage“, so Backenstoß. „Ich kann die bisherige Pflicht, mindestens vier Prozent des Ackerlands stillzulegen, angesichts der hiesigen ertragsarmen Sandflächen problemlos erfüllen.“ In regional anderen Gebieten in guter Lage mit guten Böden sehe das anders aus. „Werden die Flächen dort aus der Bewirtschaftung genommen, gibt es zwar Beihilfe, aber keinen Ertrag“, sagt Backenstoß. „Damit geht viel Geld verloren.“

Außerdem besagen die Beschlüsse, dass bei Betrieben mit bis zu zehn Hektar Anbaufläche die Einhaltung von Umweltvorgaben nicht mehr kontrolliert wird. Angesichts der landwirtschaftlichen Struktur ist das jedoch in der Region kaum von Belang. Bei Umweltschützern aber zählt der ganzheitliche Aspekt.

Das ist ein herber Rückschlag für die Artenvielfalt. Martin Witte

Natur- und Fischerfreunde Liedolsheim

Die Natur- und Fischerfreunde Liedolsheim setzen Naturschutzprojekte um. „Wir möchten hervorheben, dass wir ein gutes Verhältnis zu unseren Landwirten pflegen“, betont der Vereinsvorsitzende Martin Witte. „Wir unterstützen uns gegenseitig, wenn Hilfe jeglicher Art benötigt wird. Es geht nur im Einklang miteinander. Die von der EU gelockerten Umweltauflagen sehen wir allerdings kritisch und wir begrüßen diese nicht. Das ist ein herber Rückschlag für die Artenvielfalt. Bisher mussten die Landwirte Ackerflächen für Brachen und Landschaftselemente wie Hecken und Baumreihen reservieren und zurückhalten, um Agrarsubventionen zu erhalten. Dies ist nun nicht mehr der Fall.“

Ackerbrachen und Landschaftselemente seien sehr wichtig als Rückzugsräume für bedrohte Arten, so Witte. Zudem würden sie für einen Ausgleich der landwirtschaftlich in Mitleidenschaft gezogenen Böden sorgen. Werde die Fruchtfolge nicht mehr eingehalten, habe das zur Folge, dass sich Schädlinge und Unkraut vermehrt ausbreiten. Dazu würden je Hektar umgebrochener Wiesen und Weiden sechs bis acht Tonnen schädliches Kohlendioxid freigesetzt.