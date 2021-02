Wer in den vergangenen Jahren eine Metzgerei von innen gesehen hat, der ist dort einem Begriff mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest ein Mal begegnet: Dry Aged. Das trocken abgehangene Fleisch – meist des Rinds, seltener des Schweins – steht auf der Coolness-Skala der Fleischverarbeitung ganz oben.

Der Hauptdarsteller: Dry-Aged Rinderfilet

Und ist doch eigentlich ganz und gar keine neue Erfindung: „Früher war alles Dry Aged“, erzählt Marcel Kazda. Der Küchenchef des Restaurants „garbo“ in Eggenstein kennt sich dank der badischen Gourmetküche, die es in seinem Restaurant gibt, mit Fleisch sehr gut aus. „Früher wurde das Rind geschlachtet und ganz selbstverständlich drei bis fünf Wochen lang hängengelassen, bevor es dann weiterverarbeitet wurde“, erzählt er. Das Fleisch verliert dadurch einen Großteil seiner Flüssigkeit und entwickelt das intensive Aroma, das Fleischliebhaber zum Schwärmen bringt. „Irgendwann ist diese Tradition nahezu wieder verschwunden, weil alles so schnell gehen musste“, erzählt der Spitzenkoch weiter.

Wet Aging, also die feuchte Reifung durch sofortiges Zerteilen und Vakuumieren des Fleisches kam auf – und wird auch heute noch so gemacht. „Ich empfehle trotzdem so oft wie möglich den Kauf von Dry- Aged-Fleisch“, sagt Kazda.

Logisch, dass sein BNN-Rezept für Rindertatar deshalb auch nach bestem Dry- Aged-Rinderfilet verlangt. Die anderen wichtigen Akteure in dieser Vorspeise für vier Personen? Feldsalat und Trüffel.

Der zweite Hp

Der Feldsalat kommt in der Vorspeise in zwei Formen vor: leicht mariniert oben drauf und als sämiges Pesto, das als Bett unter dem Tatar liegt. „Feldsalat ist ein Produkt, das man grundsätzlich regional kaufen sollte“, sagt Marcel Kazda. Auch die Saison sei aktuell ideal dafür: „Durch die kalten Temperaturen sprießt der Feldsalat nicht so schnell und entwickelt so auch nicht zu große Blätter. „Die Röschen bleiben schön klein und zart und haben dadurch auch viel mehr Aroma“, so der Koch.

Der dritte Hauptdarsteller in Kazdas Vorspeiseninszenierung ist da schon eine umstrittenere Figur: der Trüffel. Die kleine Knolle mit dem intensiven Geschmack und den abschreckenden Preisen – ein Kilogramm kostet je nach Sorte zwischen 800 und 8.000 Euro – ist bekanntlich eine unterirdisch wachsende Pilzart, um die sich aufgrund ihrer verhältnismäßigen Seltenheit Geschichten und Legenden ranken.

Zum Beispiel die von den Trüffelschweinen, die früher tatsächlich beim Aufspüren halfen – und die Delikatesse am liebsten gleich selbst verspeisten. Heute wird der Pilz nur noch für Touristen von Schweinen ausgegraben. Stattdessen sind es speziell abgerichtete Hunde, die die wertvollen Knollen an die Oberfläche holen.

Bei mir sorgt Trüffel für ein richtiges Glücksgefühl. Marcel Kazda, Küchenchef im „garbo“

„Trüffel ist etwas, das man entweder hasst oder liebt“, sagt Marcel Kazda. Er gehört eindeutig zur zweiten Fraktion: „Bei mir sorgt er für ein richtiges Glücksgefühl.“ Zwei Sorten Trüffel sind laut Kazda die gängigsten: Der Burgundertrüffel, den es ab Herbt zu kaufen gibt. Und der dunklere Périgord-Trüffel, den es nur im Winter gibt und der durch die erhöhte Feuchtigkeit im Boden viel mehr Aromen vereint. Frisch bekommt man sie beispielsweise in Feinkostläden oder über spezialisierte Onlineshops.

Zur richtigen Zeit eingesetzt, kann Trüffel ein Gericht geschmacklich auf eine neue Stufe stellen. „Wer sich auf seine Nudeln zu früh Trüffel reibt, sorgt dafür, dass er matschig wird, viel zu schnell Aroma abgibt und das Gericht überwältigt“, Marcel Kazda. Auf Heißes darf Trüffel deshalb erst kurz vor Schluss gerieben werden. Auch deshalb ist das Vorspeisen-Rezept des Profis ein guter Einstieg für das Kochen mit Trüffel: Beim Rindertatar kann das nämlich schon mal nicht passieren. Martha Steinfeld

Und so wird’s gemacht:

Das Rezept ist für vier Personen gedacht. Alle Komponenten können direkt vorm Servieren zubereitet werden.





Zubereitung Tatar: Für den Tatar das Fleisch mit einem scharfen Messer zunächst in dünne Scheiben und anschließend in feine Würfel schneiden. Die Schalotten ebenfalls in kleine Würfel schneiden und zusammen mit dem Fleisch in eine Schüssel geben. Fein gehackte Petersilie und gehobelten Parmesan darüber streuen und das Ganze nach Gefühl mit Olivenöl, grobem Salz, Pfeffer aus der Mühle, Piment d’ Espelette oder Paprikapulver und Zitronensaft abschmecken.





Zubereitung Feldsalatpesto: Den Feldsalat gut und in mehreren Chargen waschen, bis sich kein Sand mehr darin verbirgt. Im Mixer zusammen mit den Pinienkernen, dem Parmesan, dem groben Meersalz sowie dem Olivenöl zu einem sämigen Pesto mixen.





Zubereitung marinierter Feldsalat: Den Feldsalat waschen, mit ein wenig gutem Olivenöl, Essig nach Wahl sowie Meersalz marinieren und beiseite stellen.





Zubereitung aufgeschlagene Crème fraîche: Die Crème fraîche mit einem Mixer oder in der Küchenmaschine zusammen mit ein paar Spritzern Zitronensaft und Meersalz aufschlagen.





Anrichten: Das Pesto auf der Tellermitte anrichten. Den Tatar mit einem Dessertring in Form bringen und vorsichtig auf dem Feldsalatpesto anrichten. Mit einem Esslöffel der Crème fraîche sowie einem oder mehr marinierten Feldsalatröschen dekorieren. Zum Schluss den Trüffel darüberhobeln.