Ein 30-jähriger Falschfahrer hat auf der B36 zwischen Karlsruhe-Neureut und Eggenstein-Leopoldshafen in der Nacht zum Samstag einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 1 Uhr an der Auf-/Abfahrt.

Der 30-Jährige fuhr von der L 604 kommend, auf die B 36 auf und wendete aus bislang unbekannten Gründen Anfang des Beschleunigungsstreifens auf die durchgehende Fahrbahn. Querstehend kollidierte er so fast mit einem in Richtung Mannheim entgegenkommenden Auto. Anschließend prallte das Fahrzeug des 30-Jährigen frontal in ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug. In diesem saßen ein 59-jähriger Fahrer und ein 66-jähriger Beifahrer.

Beifahrer des Falschfahrers stirbt am Unfallort

Der 25-jährige Beifahrer des Falschfahrers wurde bei dem Zusammenprall derart schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer selber wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 59-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden ebenfalls schwer und sein 66-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 34.000 Euro.

Die B36 musste in Fahrtrichtung Mannheim für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis kurz nach 6 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte örtlich.