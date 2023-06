Ferienspaß-Angebote in der Hardt wachsen weiter

Der Ferienspaß der Gemeinden erfreut sich weiterhin regen Zulaufs an Teilnehmern. Mehrere Gemeinde konnten ihr Angebot erweitern.

Dettenheim holt Volkshochschule ins Boot

Das Programm für den Dettenheimer Ferienspaß befindet sich derzeit noch in Planung, teilt der Ansprechpartner Michael Schmid von der Gemeindeverwaltung mit. Das Ferienspaß-Portal wird in der ersten bis zweiten Woche nach den Pfingstferien unter unser-ferienprogramm.de freigeschaltet. Gegenüber dem Vorjahr wächst das Programm von 20 auf 27 Veranstaltungen, die größtenteils von den Ortsvereinen gestemmt werden, so Schmid. Er ergänzt, dass auch die Gemeinde selbst drei Events übernimmt. Abhängig von der Veranstaltungslänge erhalten die Ausrichter einen individuellen Zuschuss. Neu dabei ist dieses Jahr die Volkshochschule mit drei Kursen für Kreative und Yoga. Das Altersangebot richtet sich an etwa 200 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren. Es gibt keinen einheitlichen Anmeldeschluss, eine Anmeldung ist bis jeweils 14 Tage vor der Veranstaltung möglich.

Graben-Neudorf arbeitet mit Caritas zusammen

In Graben-Neudorf sorgt die Gemeinde in Kooperation mit dem Caritasverband Bruchsal für das Ferienprogramm. Die Programmliste sei ab diesem Montag, 12. Juni, online, so Sophia Krämer vom Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Juze der Caritas. Damit bestehe die Anmeldemöglichkeit bis zum 2. Juli unter unser-ferienprogramm.de.

AWO organisiert seit 35 Jahren in Linkenheim-Hochstetten

In Linkenheim-Hochstetten organisiert seit 35 Jahren die Arbeiterwohlfahrt (AWO) eine Ortsranderholung, bei der Kinder von sechs bis elf Jahren durchgängig betreut werden. „Hierbei werden wir von der Gemeinde finanziell großzügig unterstützt“, so Gaby Ulrich von der AWO. Statt drei Wochen könnten auch dieses Jahr nur zwei betreute Wochen angeboten werden, so Ulrich und verweist auf den anhaltenden Mangel an Betreuern: „Von der Corona-Zeit haben wir uns noch nicht wieder erholt.“ Die Anzahl der Plätze wurde erstmals von 110 auf 80 reduziert. Diese seien auch schon vergeben. Erschwerend komme hinzu, dass die Ortsgruppe Graben-Neudorf erstmals aufgrund des Betreuermangels ihr Angebot absagen musste: „Wir haben noch 15 Notfälle aus Graben-Neudorf aufgenommen.“ Auch die Zahl der Vereine, die bei der Ortsranderholung mitmachen, sei rückläufig. Waren es früher 23 Vereine, die sich mit eigenem Programm einbrachten, so waren es voriges Jahr noch sieben, erklärt Ulrich.

Drei Wochen Angebote in Eggenstein-Leopoldshafen

In den letzten drei Ferienwochen findet traditionell die Ferienspaß-Aktion in der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen statt. Sie beinhaltet dieses Jahr 48 statt wie im Vorjahr 47 Programmpunkte. Diese werden von Vereinen, Einzelpersonen oder Organisationen angeboten und von der Gemeinde finanziell unterstützt. Wie immer findet die Abschlussveranstaltung in der Hermann-Uebelhör-Sporthalle für alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren statt. Bis zum 29. Juni können die Anmeldebögen im Rathaus abgegeben werden. Das Ferienprogramm sowie den Anmeldebogen finden Interessierte auf der Gemeinde Homepage unter egg-leo.de zum Download.

Wochenweise Buchung in Stutensee

Die Stadt Stutensee bietet über die ersten vier Wochen der Sommerferien für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren eine erlebnisorientierte Ganztagsbetreuung, die wochenweise gebucht werden kann. Anmeldeschluss ist der 28. Juli direkt beim Familienbüro der Stadt Stutensee, Telefon (07244) 969131, oder per E-Mail an familienbuero@stutensee.de. Parallel dazu findet das Caribi-Ferienprogramm statt Nach den Pfingstferien wird das Caribi-Heft verfügbar sein. Die Informationen dazu werden auch online auf der Homepage unter stutensee-ferienprogramm-online.de zu finden sein.

In Weingarten wird noch gefeilt

In Weingarten ist das Kinderferienprogramm noch am Werden, erklärt die Pressesprecherin Gabriele Dittert. Sie hofft, dass wie im Vorjahr wieder 40 Angebote zusammenkommen. In diesen Tagen soll unter unser-ferienprogramm.de das Programm veröffentlicht werden, ab dann sind drei Wochen lang Anmeldungen möglich. Die Ortsranderholung der AWO Weingarten für 50 Kinder ist bereits nahezu ausgebucht, so Vorsitzender Uwe Presler.

„Abenteuerland“ in Pfinztal

Das Pfinztaler „Abenteuerland“-Ferienprogramm wächst weiter. Waren es voriges Jahr noch 32 Veranstaltungstermine, so freut sich die Pressesprecherin der Gemeinde, Elke Fleig, dieses Jahr über 44 Termine, mit spaßigen, sportlichen, kreativen oder informativen Angeboten für Kinder und Jugendliche von vier bis 18 Jahren. „Pro Kind werden die Veranstalter von der Gemeinde mit einem fixen Betrag bezuschusst“, so Fleig. Unter ferienprogramm.pfinztal.de können von 19. Juni bis 2. Juli die Wunschtermine ausgewählt werden. Ferner gibt es am 19. und 26. Juni von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit der Anmeldung vor Ort im Haus der Begegnungen in der Bahnhofstrasse 1 in Söllingen.

Mehr Angebote in Walzbachtal

„Wir werden jedes Jahr ein bisschen besser“, freut sich Gerd Eberle, Amtsleiter Bürger- und Sozialdienste in Walzbachtal, über die Zunahme der Angebote beim Ferienspaß. Statt 53 Terminen füllen dieses Jahr 55 Angebote den Kalender. Neu mit dabei ist die Vereinigung „Walzbachtal hilft“, so Eberle. Er rechnet mit 400 Teilnehmern im Alter von fünf bis 16 Jahren. Seit vorigem Jahr erhalten Privatpersonen und Vereine eine pauschale Aufwandsentschädigung von 50 Euro für ihre Angebote. Unter unser-ferienprogramm.de kann das Ferienprogramm eingesehen werden.