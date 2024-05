Feuerwehr löscht Brand in Eggenstein-Leopoldshafen – keine Verletzten

Am Freitagvormittag musste die Feuerwehr zu einem Brand nach Eggenstein-Leopoldshafen ausrücken. Die Bewohner des Hauses brachten sich selbst in Sicherheit.

In einem Mehrfamilienhaus am Ostring in Eggenstein-Leopoldshafen ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu einem Feuer im Küchenbereich.

Keine Verletzten durch Brand in Eggenstein-Leopoldshafen

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Der Brand wurde schnell gelöscht. Verletzte gab es keine.