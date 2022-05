Frau mischt sich ein: Angreifer lassen in Leopoldshafen von 26-Jährigem ab

Mit ihrem mutigen Einschreiten hat eine Unbekannte am Dienstag vergangener Woche einen Mann in Leopoldshafen aus einer brenzligen Situation gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war der 26-jährige Mann am Dienstag gegen 11.15 Uhr zu Fuß in der Wörthstraße unterwegs, als ein schwarzes Auto neben ihm hielt.

Zwei junge Männer stiegen aus dem BMW aus und griffen den 26-Jährigen plötzlich mit Schlägen ins Gesicht an. Da mischte sich die Unbekannte ein und schrie die Täter an. Erschrocken sprangen diese wieder in ihr Auto und fuhren davon.

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei die beiden Angreifer ausfindig gemacht. Nun suchen die Beamten noch nach der mutigen Zeugin. Die Frau, die zum Zeitpunkt der Tat mit ihrem Hund spazieren war, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 96 71 80 beim Polizeirevier in der Waldstadt zu melden.