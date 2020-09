Wie ein Eggensteiner Gastronom seinen Betrieb mit neuen Angeboten über die Corona-Pause retten konnte

Holzvertäfelt und mit Kronleuchter an der Decke empfängt die Gaststube „garbo“ im Hotel Löwen ihre hungrigen Besucher. Die feinen Stoffservietten, die schweren Tischdecken und die Weinkarte weisen darauf hin, dass hier normalerweise in gehobenem Ambiente gespeist wird. Auf der Karte steht ein Sechs-Gänge-Menü. Aber als die Corona-Pandemie das Restaurant zum Schließen zwang, war von all dem mit einem Schlag nichts mehr übrig.

„Wir hatten nicht einen einzigen Tag zu“, erinnert sich Küchenchef Marcel Kazda mit Stolz in der Stimme. Gleich zu Beginn des Lockdowns öffnete er die Fensterfront seines Wintergartens als Drive-In und entwickelte eine Abholkarte. Aber: „Mir war klar, dass wir kein Gourmetessen durchs Fenster geben können.“ Also konzentrierte sich Kazda, der unter normalen Umständen auch mal 200 Euro pro Person einnimmt, auf Salat-Bowls, Backfisch und Schnitzelklassiker.

Mehr Umsatz durch mehr Essen

Das tägliche Abhol-Gericht verkaufte Kazda für zehn bis 25 Euro. Trotzdem schaffte er es, zeitweise mehr Umsatz zu machen als vor Corona. „Der Gewinn kam durch die Masse“, erklärt Kazda. Denn normalerweise passen nur 40 Personen pro Abend in seine Gaststube. Durch das Fenster kochte er aber täglich für 200. So kompensierte er nicht nur die weggefallenen Mehrgänge-Menüs, sondern auch den weggebrochenen Getränkeumsatz.