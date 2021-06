Mann zückt Schreckschusswaffe

Größerer Polizeieinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen

Einen größeren Polizeieinsatz löste am Sonntagnachmittag ein 28-Jähriger in Eggenstein-Leopoldshafen aus. Nach Polizeiangaben war er Zeugen aufgefallen, weil er eine schwarze Pistole am Hosenbund trugg.