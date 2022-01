Staatsanwaltschaft und Polizei

Haftbefehl: 25-Jähriger bedroht Passanten in Eggenstein-Leopoldshafen mit Messer

Ein Mann hat am Samstag ein Auto in Eggenstein-Leopoldhafen aufgebrochen. Daraufhin konfrontierten ihn Passanten. Diese bedrohte er mit einem Messer. Nun muss er in Haft.