Was kann man essen, um den Körper bei den hohen Temperaturen nicht zusätzlich zu belasten? Wir haben Restaurants im Karlsruher Norden gefragt, wie sie ihre Speisekarten dem aktuellen Wetter anpassen und was sich die Gäste auf ihrem Teller wünschen.

Sonne, Hitze, Badewetter - der Sommer 2023 kann sich bisher wahrlich sehen lassen. Sonnenanbeter und Wasserratten haben ihre helle Freude, andere leiden unter den Temperaturen und fragen sich gerade in dieser Zeit, was man am besten essen könnte, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten. Leicht und kalt? Oder geht auch Fleisch bei diesem Wetter?

Wir haben Restaurants im Karlsruher Norden gefragt, wie sie ihre Speisekarten der aktuellen Witterung anpassen und was sich die Gäste auf ihrem Teller wünschen, wenn das Quecksilber in die Höhe schnellt.

Restaurant „La Piazza“ in Linkenheim-Hochstetten nutzt Zutaten der Saison

Biljana Hudek und Giovanni Cuffaro vom Restaurant „La Piazza“ in Linkenheim-Hochstetten verfolgen in Sachen Menü eine klare Linie: „Wir haben zusätzlich zu unserer regulären Speisekarte stets eine kleine Karte mit Gerichten, deren Zutaten gerade Saison haben“, erklären sie. „Unsere Spargelkarte endete Ende Juni, jetzt kommt die Pfifferling-Saison.“

Regionalität und Saisonalität sei ihnen und auch ihren Gästen immens wichtig. Natürlich passe man sich auch darüber hinaus den sommerlichen Temperaturen an: „Wir kommen dem verstärkten Wunsch der Gäste nach kalten Speisen wie Carpaccio und frischen Salaten nach“, erzählt Biljana Hudek. „Grundsätzlich werden diese Gerichte zurzeit sehr oft verlangt – meist ohne Brot. Warme Fleischgerichte werden kaum bestellt.“

Pulpo-Salat ist beliebtes Sommergericht

Ein sehr beliebtes Sommergericht im „La Piazza“ sei auch der Pulpo-Salat: „Er ist nicht jedermanns Geschmack, aber viele Stammkunden lieben ihn.“ Und was ist mit Pizza? Ist das italienische Nationalgericht denn mit den hohen Temperaturen kompatibel? „Pizza geht immer“, schmunzelt Biljana Hudek. „Und auch leichte Pasta-Gerichte, zum Beispiel mit Gemüse, werden nach wie vor bestellt.

Wurstsatalat im Schuh’s Restaurant in Eggenstein-Leopoldshafen

Kalte Gurken-Kokossuppe, Caesar’s Salad und Wurstsalat mit Bratkartoffeln – auch in Schuh’s Restaurant in Eggenstein-Leopoldshafen hat der Sommer Einzug gehalten. Und dennoch halten sich dort auch Klassiker wie Schweineschnitzel. „Der Deutsche isst rund ums Jahr Schnitzel – das darf selbst bei 35 Grad nicht fehlen“, weiß Inhaber Alexander Schuh.

Statt Bier gibt es oft Radler, Hochprozentiges wird kaum nachgefragt. Alexander Schuh

Inhaber Schuh’s Restaurant

„Momentan werden aber Salate am liebsten bestellt – das gilt auch für den Wurstsalat. Viele Gäste möchten derzeit einfach kalt essen.“ Auch bei den Getränken macht sich der Sommer bemerkbar: „Statt Bier gibt es oft Radler, Hochprozentiges wird kaum nachgefragt.“

Im „Zum Goldenen Anker“ in Eggenstein-Leopoldshafen wird vegetarisch gekocht

Armin Radtke, Chefkoch im Restaurant „Zum Goldenen Anker“ in Eggenstein-Leopoldshafen, kreiert momentan überdurchschnittlich viele vegetarische Speisen: „Unsere Gäste verzichten bei diesen Temperaturen öfter auf Fleisch“, sagt er. „Natürlich haben wir dennoch auch in diesen Tagen Gerichte wie Lamm oder Rumpsteak auf der Karte, aber die werden eben seltener verlangt.“

Auch die Anzahl der bestellten Gänge reduziere sich, oft würden die Hauptgänge als kleine Portion bestellt. „Bei den Getränken liegen die leichten Sommerweine ganz vorn. Und wir brauchen natürlich ein Vielfaches der sonst üblichen Menge Mineralwasser.“