In Eggenstein gibt es Blühmischungen aus alten Kaugummiautomaten

Immer mehr Menschen kümmern sich um den Schutz von Insekten. In Eggenstein-Leopoldshafen geht das nun ganz einfach - an zwei umgebauten Kaugummiautomaten.

Das Insektensterben ist seit vielen Jahren ein zunehmend drängendes Problem. Um ihm zu begegnen, gibt es vielerlei Initiativen. Dazu gehören Projekte mit Landwirten ebenso wie die Empfehlung von insektenfreundlichen Pflanzen an Privatleute. Petra und Frank Backenstoß setzen sich jetzt in Eggenstein für eine ungewöhnliche Aktion zur Anlage von Blühwiesen ein.

An der großen Halle des Landwirts fallen zwei bunt bemalte alte Kaugummi-Automaten ins Auge, die zu Saatgutspendern für Bienenweiden umfunktioniert wurden. Für einen Euro kann man zwischen einer Sonnenblumen- und einer bunten Blühmischung wählen. Man wirft einfach die Münze ein, dreht am Rädchen und entnimmt eine Kapsel (die älteren Leser wissen noch, wie das funktioniert). Der Erlös fließt in soziale und Umweltprojekte.

Backenstoß führt seinen Hof in dritter Generation und baut Getreide und Mais an. Seine Halle liegt hinter dem Ankerberg und etwa 100 Meter im Gelände am Weg, der direkt hinter der Pfinzbrücke rechts abgeht. Spaziergänger mit Hunden sind dort regelmäßig unterwegs. Allerdings ist das Angebot noch zu wenigen Leuten geläufig.

Petra Backenstoß kümmert sich intensiv darum, es bekannter zu machen. Sie arbeitet seit vielen Jahren bei der R+V Versicherung in Karlsruhe. „Wir unterstützen dort Projekte fürs Gemeinwohl. Die Mitarbeiter stimmen darüber ab und die Firma gibt einen Zuschuss“, berichtet Petra Backenstoß.

Überregionale Aktion für Blühwiesen

Die vor Ort so geförderte Automatenaktion initiierte übergreifend der Mitarbeiter und Hobbyimker Stefan Häfner aus Wiesbaden unter dem Motto „Mehr Blühwiesen für mehr Vielfalt“. Ziel war, eine Million Quadratmeter an Blühflächen anzulegen, die mit Landwirten gestaltet werden.

„Ich fand die Idee toll und stehe dahinter. Ich tue selbst viel für die Umwelt, habe einen großen Garten, in dem wir Bienen und Insekten haben wollen“, betont Petra Backenstoß. „Ich halte sehr viel von der Aktion. Ich will dazu beitragen, dass Insekten gerettet werden oder sie sich zumindest zukunftsfähig entwickeln können“, pflichtet ihr Mann bei.

Eine Kapsel Saatgut reicht für drei Quadratmeter

Häfner wirbt weithin für seine Aktion und sucht Sponsoren, wie im Fall von Eggenstein R+V mit Filialdirektor Rainer Gredel. Der Umbau eines Automaten kostet 800 Euro. Die Kapseln mit dem Saatgut befüllen Menschen mit körperlichen und geistigen Handicaps. Die Kapseln werden wiederverwendet und sind nur deswegen aus Plastik, weil die Samen trocken bleiben müssen. Mit dem gleichen Saatgut hat Backenstoß selbst 40.000 Quadratmeter an Blühstreifen angelegt. Eine Kapsel der Mischung reicht zum Bepflanzen von rund drei Quadratmetern in Gärten oder auf Balkonen.

Stefan Häfner weist darauf hin, wie wichtig Blühwiesen mit regionalen Pflanzenarten als kleine Oasen in einer intensiv vom Menschen genutzten Umwelt sind. „Biene, Hummel & Co finden immer weniger Pollen, Nektar und Lebensraum. In fast jeder Gemeinde, jedem Unternehmen, sogar in vielen Gärten gibt es brachliegende Flächen“, schreibt er in seinem Flyer. „Jeder weiß, dass man etwas für die Natur tun muss.“

Die Eheleute denken zudem daran, über die Aktion etwas für Aufklärung und Bewusstseinsbildung zu tun. „Wir wollen auch Kindergärten und Schulen einbinden. Kinder wissen heute nicht mehr viel davon, wie und wo etwas keimt und was dabei herauskommt“, sagt die Frau. Nun hoffen beide, dass es klappt, ihre Saatgutautomaten mit ihren rund 100 Kapseln mehr Menschen nahezubringen und sie dann immer wieder neu füllen zu können. Projektinteressenten könne sich an Stefan Häfner unter Telefon (0151) 26 41 21 58 oder per E-Mail unter stefan@ruv-lab.de wenden.