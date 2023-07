Eggenstein-Leopoldshafen: Betrüger bieten dubiose Teerarbeiten an

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr klingelten offenbar Betrüger an der Haustür einer 56-jährigen Frau aus Eggenstein-Leopoldshafen. Wie die Polizei mitteilte, gaben die Männer an, zuvor in der näheren Umgebung Asphaltarbeiten durchgeführt zu haben.

Das übrige Material stünde zur Verfügung, um die Hofeinfahrt der Frau im Hagsfelder Weg kostengünstig zu teeren. Man einigte sich auf einen Preis von 35 Euro pro Quadratmeter. Nachdem vier Männer die Arbeit in etwa einer halben Stunde verrichtet hatten, wurde die Frau aufgefordert den Rechnungsbetrag bei ihrer Bank zu überweisen und den Männern eine schriftliche Zahlungsbestätigung zu übergeben.

Erst nachdem die Männer gegangen waren, stellte die 56-Jährige anhand von Recherchen im Internet fest, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. Bekannte bestätigten der Frau die mindere Qualität der Teerarbeiten. Daraufhin verständigte die Frau ihre Bank und die Überweisung wurde noch rechtzeitig gestoppt.

Polizei bittet um Hinweise

Nach Angaben der Polizei, beschrieb die Frau den Mann, welcher zunächst bei ihr klingelte, als etwa 180 cm groß, mit einer muskulösen / athletischen Figur. Er ist etwa 40 Jahre alt, hatte rotblonde Haare und trug eine Basecap. Der Mann sprach Deutsch mit englischem Akzent und gab an, aus Irland zu kommen. Sein Begleiter war etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Figur, trug blonde Haare und ist etwa 30 Jahre alt. Die beiden Männer waren mit einem weißen Kleinwagen mit spanischem Kennzeichen unterwegs. Die beiden hinzugerufenen Männer, welche die Arbeiten ausführten, trugen offenbar orangefarbene Arbeitskleidung. Die Arbeiter kamen mit zwei Lastkraftwagen mit britischem Kennzeichen und dem Lenkrad auf der rechten Seite angefahren.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter (07 21) 96 71 80 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.