Bargeld aus Automaten entwendet

Fahndungserfolg nach Einbruch in Spielhalle in Eggenstein – Drei Männer werden dem Haftrichter vorgeführt

Nach einem Einbruch in eine Spielhalle in Eggenstein-Leopoldshafen in der Nacht auf Montag nahm die Polizei drei Tatverdächtige vorläufig fest.