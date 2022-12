Kandidat Frank Tschany will sich in Eggenstein-Leopoldshafen für mehr Naturschutz einsetzen

Eggenstein-Leopoldshafen wählt am 18. Dezember einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Doch wer sind die Kandidaten? Die BNN stellen sie vor und geben auch Einblick in ihr Privatleben. Diesmal: Frank Tschany aus Bühl.

Warum wollen Sie Bürgermeister von Eggenstein-Leopoldshafen werden?

Tschany Eggenstein-Leopoldshafen ist ein wunderschöner Ort.

Und warum sollten die Bürger Sie wählen?

Tschany Ich wäre ein Bürgermeister, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Ich würde die Bürgerinnen und Bürger bei Großprojekten miteinbeziehen und Arbeitsplätze schaffen.

Was gefällt Ihnen an Eggenstein-Leopoldshafen – und was nicht?

Tschany Die Natur hat mich wirklich verzaubert und auch die netten Menschen bei meinen Gesprächen.

Was ist Ihr Lieblingsort in Eggenstein-Leopoldshafen und warum?

Tschany Der Vogelpark ist sehr schön. Ich bin selbst Hobbyzüchter von Schafen und Ziegen und setze mich auch privat für den Tierschutz ein.

Welche Projekte wollen Sie in Eggenstein-Leopoldshafen umsetzen?

Tschany Ich wäre für mehr Naturschutzgebiete und bezahlbare Wohnungen. Außerdem will ich Kleinunternehmer mehr unterstützen.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung im Rathaus?

Tschany Zuerst würde ich eine kleine Feier geben, um mich bei den Bürgerinnen und Bürgern zu bedanken. Danach würde ich an die Arbeit gehen, die gemacht werden muss.

Wo soll Eggenstein-Leopoldshafen in acht Jahren stehen?

Tschany Mein Ziel sind Fortschritt und viele neue Ideen. Und: weniger Armut und mehr Arbeitsplätze.