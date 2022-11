Am 27. November entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in Eggenstein-Leopoldshafen, wer neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin wird. Doch wer sind die Kandidaten?

11. Zuletzt gelesenes Buch: „Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky

Welche Pläne haben sie für die Gemeinde und was tun sie in ihrer Freizeit? Die Badischen Neuesten Nachrichten stellen die Kandidaten vor.

Ich habe schon lange den Wunsch, Bürgermeisterin zu werden, da mir die Arbeit für und mit Menschen einfach große Freude macht. In meiner Heimatgemeinde Neulußheim war ich bereits für die Bürgerliste aktiv. Jetzt bringe ich das Alter und die Berufserfahrung mit, um Rathauschefin zu werden.

Mit einem abgeschlossenen Studium als Diplomverwaltungswirtin und meiner Lebenserfahrung erfülle ich die wesentlichen Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt. Bei meiner Arbeit als Polizeihauptkommissarin habe ich Gesetze nicht nur gelesen, sondern auf kommunaler Ebene angewendet. Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass sie in mir eine Person wählen, die den Menschen dienen möchte und die Lösungen findet.

Was gefällt Ihnen an Eggenstein-Leopoldshafen – und was nicht?