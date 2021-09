Gemeinden geben Auskunft

Keimbelastung in Badeseen: Welche Rolle spielt der Klimawandel?

Eine erhöhte Konzentration von Kolibakterien gab es 2019 am Baggersee in Weingarten und dieses Jahr am Baggersee Fuchs&Gros in Eggenstein-Leopoldshafen. Immer mal wieder sind Seen wegen Keimbelastungen gesperrt. Welche Rolle spielt der Klimawandel?