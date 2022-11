Die Bürgermeisterwahl in Eggenstein-Leopoldshafen wird erst im zweiten Wahlgang entschieden. Am Sonntagabend erreichte keiner der Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit.

Beim ersten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl in Eggenstein-Leopoldshafen hat sich am Sonntagabend kein Bewerber durchgesetzt. Das beste Ergebnis erzielte Lukas Lang. Der Verwaltungsfachwirt aus Neureut erreichte 33,3 Prozent der Stimmen und geht damit als Favorit in den zweiten Wahlgang am 18. Dezember.

Erster Verfolger ist der Verwaltungsfachwirt Dominik Wolf aus Eggenstein-Leopoldshafen, der 24,1 Prozent erhielt. Karin Schroff, Polizeihauptkommissarin aus Neulußheim, kam auf 21,3 Prozent. Auch Peter Kohler, IT-Experte aus Eggenstein-Leopoldshafen, schlug sich mit 16,3 Prozent achtbar.

Wahlbeteiligung in Eggenstein-Leopoldshafen bei 45,5 Prozent

Der amtierende Hauptamtsleiter Jürgen Ehrmann landete mit 4,9 Prozent lediglich auf dem fünften Platz. Der Ingenieur und Dauerbewerber Samuel Speitelsbach, der sich weder im Wahlkampf noch am Wahlabend in der Gemeinde blicken ließ, wurde mit 0,1 Prozent abgeschlagener Letzter. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,5 Prozent.

Auch in beiden Ortsteilen hatte Lukas Lang die Nase vorn. Während er in Eggenstein 32 Prozent der Stimmen erhielt, kam der 28-Jährige in Leopoldshafen sogar auf 37,7 Prozent. Dominik Wolf punktete in beiden Orten konstant – 22,9 Prozent in Eggenstein, 22,5 Prozent in Leopoldshafen.

Karin Schroff war in Leopoldshafen (23,2 Prozent) etwas stärker als in Eggenstein (21,3 Prozent). Peter Kohler brachte es in Eggenstein auf 18 Prozent, überzeugt in Leopoldshafen allerdings nur 13 Prozent der Wähler von sich.

Jürgen Ehrmann holte in Eggenstein fünf Prozent, in Leopoldshafen 3,7 Prozent der Stimmen. Bei den Briefwählern lag Lang mit 31,3 Prozent vor Wolf (26,8 Prozent), Schroff (19,6 Prozent), Kohler (16,5 Prozent) und Ehrmann (5,7 Prozent).

(dieser Artikel wird aktualisiert; Stand: 19.37 Uhr)