Kunden bei Autohändler in Eggenstein setzen auf Leasing

2023 strich die Bundesregierung den Umweltbonus für Elektroautos. Früher als geplant konnten ab Dezember keine neuen Anträge mehr gestellt werden. Bereits seit September stand diese Möglichkeit nur noch Privatleuten offen. Mit dem Wegfall der Kaufprämie sei die Nachfrage zu Jahresbeginn eingebrochen, meldete der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Ein kleiner Minihöhenflug sei im April vorerst gestoppt worden.

Wie gestaltet sich die Lage in der Hardt? Marktführer Volkswagen ist im nördlichen Landkreis Karlsruhe etwa in Eggenstein-Leopoldshafen mit einem Standort der Graf-Hardenberg-Gruppe vertreten. „Es ist alles eine Preisfrage. Wenn der Hersteller Aktionen veranstaltet, die die weggefallenen Umweltprämien auffangen, ist die Nachfrage nach wie vor groß“, berichtet Manuel Klaus, Verkaufsleiter für Volkswagen-Pkw. Aktionen würden quartalsmäßig angeboten.

Kunden wollen nicht wesentlich mehr für E-Autos zahlen

„Wenn E-Autos so günstig wie Verbrenner angeboten werden, werden sie schon gekauft“, so Klaus. „Aber Kunden sind nicht bereit, wesentlich mehr für E-Autos auszugeben.“ Allerdings liege der Leasing-Anteil mittlerweile bei 80 Prozent. Das gelte ebenso für Verbrenner.

Zurückliegend stellte VW den gut nachgefragten Elektro-Kleinwagen E-Up! ein und präsentierte 2022 den neuen und größeren ID.3 zum Preis von rund 38.000 Euro. Der E-Up! sei ursprünglich nicht als E-Auto konzipiert und von der Produktion her nicht rentabel gewesen, erklärt Klaus. Die Nachfrage nach Kleinwagen aber sei hoch. Ende 2025 soll nun der kleinere Elektrowagen ID.2 für 20.000 Euro bis 25.000 Euro auf den Markt kommen.

Bei Graf Hardenberg in der Eggensteiner Hauptstraße ist Verkaufsleiter Cosimo Barletta zuständig für das Gebiet Karlsruhe Nord. Das kurzfristige Auslaufen der Förderungen habe das Vertrauen in die Politik beeinflusst und bewirkt, dass sich Kunden für Verbrenner entschieden haben.

„Im Einzugsgebiet Neureut, Eggenstein-Leopoldshafen und Linkenheim-Hochstetten ist der Anteil von Eigenheimen, die oft über Photovoltaik verfügen, relativ hoch. Wir verkaufen dort recht gut an Kunden, die auf Elektromobilität setzen“, sagt er. Für unentschiedene Kunden biete sich Leasing als Lösung an. Kunden leasen laut Barletta in der Regel für zwei bis vier Jahre.

Ein allgemeines Phänomen ist, dass E-Autos nach Ablauf des Leasings kaum als Gebrauchtwagen absetzbar sind. Das Problem stelle sich bei Graf Hardenberg nicht, wie Barletta erläutert. „Fahrzeuge, die zurückgegeben werden, gehen zurück an die Leasinggesellschaft, die sie im Paket speziell nach Skandinavien weiterverkauft“, erklärt er.

Im Renault-Autohaus Burgstahler in Linkenheim-Hochstetten hatte Senior-Inhaber Walter Burgstahler vor 2024 gegenüber dieser Redaktion noch von einem gut laufenden Geschäft bei E-Autos gesprochen. „Die Nachfrage ging jedoch zurück und stagniert bei einzelnen Verkäufen“, teilt er jetzt mit. Auch er spricht Herstelleraktionen – wie wieder im kommenden Quartal – an. Die Nachfrage sei jedoch überschaubar. Ein höheres Interesse stellt Burgstahler bei Kunden fest, die sich bewusst und überzeugt für Elektromobilität entscheiden.

Durch den schnellen Fortschritt veralten E-Autos schnell

„Viele Leute sind verunsichert, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Wenn sie leasen, können sie die Autos nach drei oder vier Jahren einfach zurückgeben“, sagt er. Aktuell liege der Leasing-Anteil bei 70 bis 80 Prozent. Auch bei Verbrennern würden Kunden bevorzugt diesen Weg wählen. Was im Verkauf sehr gut laufe, sei der als Verbrenner und Hybrid erhältliche Kleinwagen Renault Clio.

Defizite bei der Nachfrage und Stagnation führt Burgstahler aber nicht nur auf das Aus bei der Förderung zurück. „Es gibt Argumente, dass die Ladeinfrastruktur noch nicht so weit ist, wie sie sein sollte“, führt er an. Bremsend könnte sich auch auswirken, wenn neue Modelle anstünden.

Was gebrauchte E-Fahrzeuge betrifft, verzeichne man bei einem guten Bestand von schönen Elektroautos für 7.000 bis 8.000 Euro eine schlechte Nachfrage. Einen Grund dafür sieht Burgstahler darin, dass sich E-Fahrzeuge ständig weiterentwickeln. Die Fortschritte seien so immens, dass ältere Modelle nicht mehr zeitgemäß seien.