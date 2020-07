Katzenschutzverein Karlsruhe vermittelt

Leidgeprüfte Katzen warten in Leopoldshafen auf ein liebevolles Zuhause

Um herrenlose Katzen, die sich in den Dörfern um Karlsruhe tummeln, kümmert sich seit Jahren der Katzenschutzverein Karlsruhe und Umgebung. Der betreibt in Leopoldshafen ein großes Katzenhaus, in dem Straßenkatzen versorgt und wieder aufgepäppelt werden, bevor sie entweder ein neues Zuhause finden oder wieder in ihr Revier entlassen werden. Rund 400 Tiere landen dort im Schnitt pro Jahr.