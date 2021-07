Mit Vorwürfen, sie würde mit der Hilfsaktion für Hochwasseropfer ihr Ego aufpolieren oder sich in Szene setzen, musste sich Cindy T. in den vergangenen Tagen auf Facebook auseinandersetzen. Ein anderer Kommentar driftete ins Zynische ab wie: Sie würde in ihrem Leben mal was arbeiten.

„Man freut sich, dass man helfen kann“, sagt Cindy T. „Wenn die Stimmung schon gedrückt ist, dann ziehen solche Kommentare noch zusätzlich runter.“ Cindy möchte deswegen, genau wie ihr Stiefvater Thomas M., den vollen Namen nicht preisgeben. Ein überwiegender Teil der Kommentare in den sozialen Medien über die Aktion war jedoch positiv.

Viele drückten ihren Respekt aus. Cindy und Thomas waren zusammen mit Cindys Ehemann und ihrem Bruder vergangenen Sonntag von Eggenstein-Leopoldshafen nach Marienthal und nach Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz aufgebrochen, um Spenden für die Hochwasseropfer abzugeben und selbst mit im Überschwemmungsgebiet anzupacken.