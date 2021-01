Als Marcel Kazda klar wurde, was er nicht will, da war er eigentlich genau da, wo viele Köchinnen und Köche hin wollen. Souschef in einem hippen Gourmetrestaurant in Berlin, das vorwiegend von den Berühmten und Reichen frequentiert wurde.

„Wir hatten dort eine offene Küche und konnten die Menschen sehen, die bei uns aßen“, erzählt der Koch: „Und die meisten kümmerte es nicht, was für großartiges Essen sie da bekamen. Sie waren nur da, weil es hip, cool und teuer war, dort zu essen.“