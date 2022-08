Nach Brandserie in Karlsruhe: Mann wird bei Eggenstein aufgegriffen und vernommen

Nach dem Flächenbrand in Eggenstein und im Hardtwald in Karlsruhe greift die Kriminalpolizei ein der Brandstiftung Tatverdächtiger in der Nähe auf.

Das teilte die Feuerwehr in Karlsruhe am Mittwochabend in einem Presseschreiben mit. Die Kriminalpolizei Karlsruhe bestätigt die Vernehmung eines tatverdächtigen Mannes in Eggenstein-Leopoldshafen.

Nördlich von Karlsruhe, im Hardtwald, war es seit Mittwoch vergangener Woche immer wieder zu Waldbränden gekommen, so auch am Mittwoch.

Eine Feuerwehrsprecherin sprach von einer „extrem ungewöhnlichen Häufung“ von Feuerstellen. Die Beamten vermuten einen Zusammenhang und ermitteln nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Bei den Bränden waren rund 120 Einsatzkräfte im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Den Flammen zum Opfer fiel auch etwa die Hälfte einer Kleingartenanlage.